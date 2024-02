Trattore si ribalta e precipita in un bosco, muore un 54enne in montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tragedia in Appennino questa sera. Ancora una volta a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo, una circostanza che troppo spesso ha fatto vittime sui pendii scoscesi delle nostre montagne e colline. Un uomo alla guida di un trattore stava svolgendo dei lavori nella sua proprietà quando, per cause non chiare, il mezzo si è ribaltato. E' accaduto intorno alle ore 20 in via Benedello, nel pavullese, tra le frazioni di Crocette e Benedello.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico stazione monte Cimone, gli operatori dell'ambulanza e automedica di Pavullo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Purtroppo per il 54enne, residente poco distante, non c'è stato nulla da fare. Il trattore si è ribaltato ed è precipitato in un bosco, senza lasciare scampo all'agricoltore.

Dopo aver atteso la convalida da parte del magistrato di turno per la rimozione della salma, i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili hanno proceduto a recuperare il corpo intorno alle ore 22.