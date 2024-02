Agricoltori: terzo giorno di protesta ma nessuna autorizzazione al corteo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da giovedì scorso, un imponente corteo di trattori ha invaso Modena Nord in segno di protesta, portando avanti un messaggio di disagio e richiesta di attenzione alle istanze agricole. Circa 300 mezzi agricoli provenienti da diverse località della zona hanno presidiato le strade, attirando l'attenzione su tematiche cruciali per il settore agricolo.

Tuttavia la terza giornata di proteste inizia con un imprevisto. Nella mattinata di oggi centinaia di trattori sono fermi in fila poiché la Questura non ha autorizzato il consueto corteo mattutino. Questa mancata autorizzazione è stata percepita come una limitazione alla libertà di manifestare dal mondo agricolo, che è sceso in campo con oltre 300 mezzi per il terzo giorno consecutivo per portare avanti le proprie rivendicazioni.

La protesta, organizzata da un'ampia coalizione di agricoltori locali, ha radici profonde nelle sfide che la comunità agricola sta affrontando. Alla base una serie piuttosto ampia di rivendicazioni da parte degli imprenditori agricoli, che si muovono in maniera auto-organizzata e slegata dalle rappresentanze sindacali e dalle associazioni di categoria. La rivendicazione principale riguarda proprio un maggiore "potere contrattuale" che gli agricoltori lamentano essere venuto meno negli ultimi anni. La protesta muove anche contro le ultime direttive europee che secondo i manifestanti penalizzano e sviliscono il settore e una professione che riveste un ruolo fondamentale nel panorama socio-economico.

I partecipanti alla protesta, provenienti da varie realtà agricole, hanno espresso la necessità di essere ascoltati dalle istituzioni e di vedere azioni concrete per garantire la sostenibilità del settore.

La mobilitazione continua a creare disagi alla circolazione, con gli agenti della locale che chiudono in maniera selettiva le varie strade attraversate dai mezzi agricoli.