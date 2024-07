Tre anni e sei mesi per la morte di Laila El Harim: arrivata la condanna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il giudice del Tribunale di Modena, dott.ssa Natalina Pischedda, ha emesso oggi una sentenza di condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per Jacopo Setti, 33 anni, responsabile della sicurezza della ditta Bombonette S.p.A., in relazione alla tragica morte di Laila El Harim. La sentenza prevede anche la refusione di tutte le spese processuali, che sono quasi il doppio di quelle richieste dal Pubblico Ministero, dott.ssa Claudia Natalini.

La tragedia sul lavoro

Era il 3 agosto dello scorso anno quando la macchina fustellatrice alla quale Laila El Harim era addetta si trasformò per lei in una trappola mortale. L'operaia di 41 anni,di origine marocchina, era in Italia da ormai una ventina d'anni e qui aveva costruito la propria famiglia: lascia infatti il compagno e una figlia di appena 4 anni.

Quella mattina il suo turno di lavoro era iniziato da poco, quando accadde il dramma, con i colleghi intervenuti in prima battuta che lanciarono l'allarme dopo che la lavoratrice era rimasta schiacciata all'interno del macchinario. Allarme cui i soccorritori hanno risposto rapidamente, ma la terribile dinamica dell'infortunio non lasciò scampo all'operaia, che da appena due mesi aveva iniziato il proprio nuovo lavoro presso l'azienda di Camposanto.