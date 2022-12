Quattro etti di hashish nascosti sotto il sedile dell'auto, tre ragazzi in manette

Alcune notti fa, precisamente quella di lunedì 5 dicembre, una Volante del Commissariato di Polizia di Carpi si è imbattuta in un'auto con a bordo tre giovani che è stata sottoposta ad un controllo. Sin dal primo approccio, gli occupanti del mezzo si sono mostrati visibilmente preoccupati e agitati, mentre ai poliziotti non è potuto sfuggire il forte odore tipico dell'hashish che permeava l'abitacolo.

Gli agenti, pertanto, hanno proceduto ad ispezionare l'autovettura e hanno rinvenuto nascosti sotto il sedile del conducente quattro involucri di hashish, dal peso complessivo di 392 grammi.

Le perquisizioni, come d'abitudine in questi casi, sono poi state estese anche presso le abitazioni dei tre, permettendo di sequestrare ulteriori due involucri di hashish del peso di oltre 200 grammi e materiale per il confezionamento delle dosi.

I tre, di età compresa fra i 20 e i 22 anni, gravemente indiziati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo gli accertamenti necessari sono tratti in arresto e portati in cella in attesa dell'udienza di convalida.