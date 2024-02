Trovato morto sotto al letto. Indagato un 30enne brasiliano per la morte di Giovanni Iacconi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La polizia ha aperto un'indagine su un individuo di 30 anni di nazionalità brasiliana, sospettato di essere coinvolto nella tragica morte di Giovanni Iacconi, il 54enne residente a Fiorano che il 20 gennaio scorso era stato rinvenuto cadavere in un appartamento in località Acquabona di Pavullo.

Gravi sospetti circondano il 30enne, con pesanti accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Attualmente in latitante, gli investigatori ritengono che possa essere coinvolto nella tragica morte di Iacconi. Come già riferito in precedenza pare infatti che il 30enne vivesse con la vittima, alcuni vicini di casa avevano riferito di aver visto Giovanni in compagnia di un altro uomo la notte di Capodanno.

DI Giovanni Iacconi non si avevano ormai tracce da circa inizio anno e i famigliari ne avevano segnalato la scomparsa alle autorità. Sarebbe stato il fratello della vittima a fare la macabra scoperta ieri nell'abitazione, dove era capitato per un controllo dei locali.