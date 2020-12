Annunci fasulli per la vendita di auto, cinque persone truffate

Un cittadino residente nel reggiano è stato smascherato dai Carabinieri di Fiorano Modenese quale autore di una truffa online. Lo schema è sempre lo stesso: annunci di vendita fasulli, creati ad arte solo per intascare anticipi o caparre da parte degli utenti del web, salvo poi sparire senza lasciare traccia.

In questo caso il tema è stato quello della vendita di automobili e le inserzioni hanno tratto in inganno cinque diverse vittime, che dopo aver perso il denaro si sono rivolte all'Arma. I militari sono risaliti all'inserzionista, che è stato denunciato a piede libero per truffa.

Stessa sorte che, sempre nelle ultime ore, è toccata a ad altri due truffatori, che hanno agito in concorso. In questo caso l'annuncio riguardava la vendita di una motosega, per la quale un cittadino di Savignano sul Panaro ha sborsato 1.000 euro, versati su una carta prepagata senza mai ricevere il prodotto.