Truffa dell'assegno maggiorato, i ristoratori nel mirino anche a Modena

In questi giorni si sta riproponendo anche sul territorio modenese una truffa nota ormai da diversi anni, che prende di mira in particolare i ristoranti. E' la cosiddetta truffa "dell'assegno maggiorato", che se portata a compimento riesce a spillare anche diverse migliaia di euro agli esercenti più in buona fede.

Il meccanismo è semplice e ben oliato. Viene effettuata da un cittadino straniero una prenotazione, spesso via mail, poi seguita da contatti telefonici. La prenotazione, richiesta in inglese, prevede solitamente pranzi e cene per diversi ospiti, quindi per importi considerevoli.

Poco dopo viene spedito via posta ordinaria un assegno, rigorosamente emesso da una banca straniera, con una cifra decisamente superiore all'importo previsto per la prenotazione. L’esercente a questo punto porta in banca l’assegno, ma ecco che dopo qualche giorno il fantomatico cliente estero si rifà avanti per avere indietro la cifra eccedente e chiede al ristoratore di effettuare un bonifico. Le scuse adottate sono le più varie, spesso relative a questioni organizzative della trasferta verso l'Italia.

E' tutta una questione di tempi. Se il ristoratore in buona fede effettuasse subito il proprio bonifico verso il presunto cliente, si accorgerebbe solo diversi giorni dopo che l'assegno originario è in realtà scoperto. I truffatori giocano ovviamente sulle tempistiche abbastanza lunghi per l'accreditamento di assegni esteri e sperano così di sparire con la cifra inviata dall'esercente prima che questi si accorga di quanto accaduti.

E' proprio quanto capitato nelle scorse ore ad un ristorante del centro storico di Modena, contattato via mail da un tale John Eric, desideroso di organizzare una cena per 20 persone in arrivo dall'estero. Puntualmente è arrivato via posta un assegno con la cifra non indifferente di 7.500 sterline inglesi (pari a poco più di 8.500 euro), a fronte di una spesa prevista di circa 1.100 euro.

La titolare del ristorante ha fiutato l'inganno e ha segnalato oggi l'accaduto alla Polizia Postale. Il truffatore, in un inglese poco comprensibile, ha telefonato per ben tre volte per sollecitare la restituzione della cifra eccedente, che l'esercente avrebbe dovuto inviare su un conto corrente spagnolo. In quest caso la truffa non si è concretizzata, ma la storia può essere un monito importante per altri addetti del settore.