Truffa della casa vacanze, due modenesi denunciati per un falso affitto

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Bibbiena (AR) hanno proceduto per una finta vacanza (ma vero raggiro) della quale è rimasta vittima una donna del posto. Nel mese di agosto la tutista toscana aveva cercato in rete un immobile da poter affittare per la sua famiglia. Aveva così intavolato una trattativa per una casetta a Cattolinca, sulla riviera romagnola, con due persone, un uomo e una donna, in apparenza affabili, cordiali e intenzionati a lasciare per la vacanza l’immobile.

I due le richiedevano il classico versamento di una caparra, poco più di 500 euro, poi puntualmente pagata. Per la donna però c'è stata l’amara sorpresa al momento dell'arrivo di Romagna: i due truffatori avevano affittato di fatto un’immobile di proprietà di una persona totalmente estranea ai fatti, la quale si è ritrovata a sua volta vittima del raggiro.

Le indagini, particolarmente impegnative per una pluralità di soggetti coinvolti per l’intestazione del conto corrente su cui era stata versata la caparra e l’utilizzo di utenze telefoniche, sono state condotte scrupolosamente dai carabinieri di Bibbiena, che hanno deferito all’autorità giudiziaria un giovane e una donna modenesi, che già in passato si erano resi protagonisti di episodi simili.

"La prudenza non è mai troppa. Come più volte ricordato, i Carabinieri - spiegano dalla compagnia di Bibbiena - invitano a tenere alta la guardia anche dinanzi agli annunci che presentano requisiti di genuinità. Logicamente i prezzi estremamente vantaggiosi, senza riscontri in proprio nei limiti delle proprie possibilità, possono nascondere rischi di truffe e raggiri. Nel sito internet dell’Arma dei Carabinieri i cittadini potranno trovare una serie di consigli utili a non rimanere “intrappolati” nella rete con l’e-commerce".