Acquisti fantasma, l'ennesima truffa social porta alla condanna di due giovani

Non è passata sottotraccia l'ennesima truffa online verificatasi nel 2019 ai danni di una quarantenne modenese. La donna infatti, aveva acquistato vestiti per un valore di circa duemila euro tramite il sito web di una pagina Instagram che sponsorizzava capi d'abbigliamento. Non vedendosi recapitare la merce però, la 40enne si era accorta di essere stata truffata e aveva sporto denuncia.

Le indagini hanno portato ad individuare come autori della truffa una coppia di ragazzi sardi, rispettivamente di 25 e 26 anni; i quali si sarebbero fatti versare la somma sulla loro PostePay senza però inviare quanto pattuito.

I giovani, imputati per il reato di truffa e per questo difesi dagli Avv. modenesi Cavazzuti e Pulitanò, sono stati oggi condannati a dieci mesi di carcere con pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L'Avv. Pulitanò, difensore del ragazzo, nell'attesa di leggere le motivazioni si dice pronto a ricorrere in appello, dichiarando l'estraneità ai fatti del suo assistito.