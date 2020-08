Truffa online, incastrati due stranieri "esperti" del settore

I Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, a seguito della denuncia presentata da un 34enne del posto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena due uomini di nazionalità rumena di 19 e 36 anni, entrambi esidenti fuori provincia e con precedenti di polizia, per truffa aggravata in concorso.

Le indagini hanno consentito di accertare che i due sono stati gli inserzionisti che hanno inserito su un noto portale webun annuncio per la vendita di un letto a castello, grazie al quale hanno incassato la somma di circa 3.500 euro, accreditata in buona fede dalla vittima su due carte postepay a loro intestate, non consegnando poi quanto venduto.