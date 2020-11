"Dobbiamo sanificare la casa", anziana sventa una truffa

Una anziana residente a Soliera è riuscita, grazie alla sua perspicacia, a sventare una truffa, che fa però suonare un importante campanello d'allarme sul territorio. Questa volta, infatti, i truffatori hanno sfruttato l'emergenza sanitaria per provare a mettere a segno il loro disegno di furto. D'altronde era solo questione di tempo: gli sciacalli sono sempre in agguato.

I due che si sono presentati alla porta della settantenne solierese si sono finti operatori sanitari e hanno provato ad accedere all'abitazione spiegando che avrebbero docuto sanificare gli ambienti.

L’anzianasi è però insospettita per la procedura singolare e non si è fatta sorprendere, telefonando subito il 112. Ai malviventi non è rimasto altra opzione che allontanarsi in fretta e furia. Le ricerche subito attivate in zona dai Carabinieri non hanno permesso di rintracciarli.