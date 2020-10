Truffa dello specchietto, nomade denunciato a Castelfranco

Ieri pomeriggio i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, hanno individuato e denunciato alla procura della Repubblica l’autore di un tentativo di truffa, un 26enne italiano pluripregiudicato. Il raggiro è uno dei più "classici", la truffa dello specchietto.

L'uomo, in via Emilia, ha preso di mira una automobilista 59enne del posto e ha lamentato presunti danni fatti allo specchietto della propria autovettura, a suo dire provocati dalla signora alla guida. Così ha tentato di farsi consegnare a titolo di risarcimento la somma di 200 € in contanti. L'automobilista, tuttavia, non si è lasciata raggirare, chiedendo l’intervento delle forze di polizia. Il giovane è quindi risalito sulla sua auto e si è allontanto in tutta fretta.

La donna è però stata pronta e si è annotata la targa dell'auto, che ha pi riferito ai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco, che hanno attivato immediatamente le ricerche. Dopo circa mezz’ora il veicolo sospetto è stato rintracciato all’interno di un accampamento occasionale stabilito in paese da alcune famiglie nomadi.

Il truffatore è stato denunciato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.