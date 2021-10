Truffato online: ordina delle Nike costose e riceve scarpe da donna

Che i truffatori online siano sempre attivi e alla ricerca di nuove vittime è ormai chiaro.

Questa volta a finire letteralmente nella rete è stato un giovane del territorio che dopo aver ricevuto ripetutamente su Instagram la pubblicità di un sito web, tale "Fragolini87" stando a quanto comunicato lui stesso allo Sportello SOS Truffa, e dopo aver acquistato un articolo, si sia in realtà ritrovato con un prodotto decisamente non conforme a quanto acquistato.

L'episodio in dettaglio

Secondo quanto riferisce lo Sportello SOS Truffa, il giovane dopo aver cliccato tramite il social Instagram su una pubblicità di un sito web specializzato in calzature e abbigliamento di marca, si trova su di un classico sito di questa natura, caratterizzato da una importante scontistica su prodotti di marchi popolari e ricercati. Si parla di sconti dichiarati tra il 30 ed il 50%, ma a volte ben più consistenti, fino al 90%. Sconti che avrebbero dovuto insospettire il consumatore, in quanto inverosimili. Marco ordina un paio di Nike, particolarmente ricercate, a 80 euro anziché 140, con uno sconto dichiarato del 43%; in realtà si trattava di un prodotto acquistabile attorno ai 300-400 euro.

Dopo diversi giorni arrivano a Modena le scarpe, e subito la sorpresa è grande. Al posto delle scarpe di tendenza da uomo, il malcapitato si trova nella scatola un paio di scarpe da donna. Scarpe con vistosi tacchi, di fattura rozza, in vendita in rete trai 10 ed i 15 euro.

La conferma dell’ordine era arrivata tramite un sms; e allora il giovane richiama subito quel numero, che però risulta inattivo. Cerca quindi sul sito un contatto, scoprendo che in nessun luogo veniva indicato l’indirizzo e tanto meno un numero di telefono, ma solo una mail. Scrive, senza riscontro, poi riscrive, sempre senza ottenere risposta.

Si rivolge quindi allo Sportello SOS Truffa, che segnala il diritto di recesso, possibile per gli acquisti fatti al di fuori dei locali commerciali entro 14 giorni. Mentre si procede nello rispedire il tutto ecco l’ennesima sorpresa negativa. Sul pacco il mittente risultava la “Vanity7” di via L. Liberati 40 a Roma. Non solo risultava inesistente la ditta, ma anche la via non è presente tra le 14.000 strade e piazze di Roma.

A questo punto lo Sportello SOS Truffa ha segnalato all’Autorità Garante il sito truffa, fornendo ampia documentazione, che peraltro rinvia ad un ulteriore sito, oggi bloccato: “Markuishop”. In queste ore inoltre il truffato si recherà presso la Guardia di Finanza per denunciare i fatti.

"Il giovane truffato ha commesso senz’altro una ingenuità, - riportano Simona Baldaccini dello Sportello SOS Truffa, e di Federconsumatori, Adiconsum e Adoc. Cordiali saluti, Marzio Govoni- ma probabilmente sono state tante le persone attratte dai prezzi ultraconvenienti di “Fragolini87”. Prezzi inverosimili, assenza di indirizzi e di numeri telefonici in sede fissa, immagini dei prodotti presi da altri siti, sono elementi che accompagnano sempre truffe di questo tipo.

Ora, agli organi competenti, assieme alla chiusura del sito fraudolento, la responsabilità di rintracciare i colpevoli. Anche per evitare che, chiuso “Fragolini87”, si ricominci da capo; magari con “Fragolini88”."