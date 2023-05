Sciacalli nelle campagne modenesi, tentano furti fingendosi della Protezione Civile

Purtroppo l'emergenza in atto si conferma terreno fertile anche per i criminali. Alla sala operativa della Polizia locale di Modena, infatti, sono arrivate segnalazioni da parte di residenti in case sparse del territorio modenese rispetto a persone che nella tarda mattinata di oggi si sono qualificate come personale della Protezione Civile invitando a lasciare le abitazioni. Fatti analoghi sono stati segnalati anche nel territorio di Soliera. Un chiaro tentativo di truffa, per poter agire indisturbati e depredare le abitazioni vuote.

L'Amministrazione comunale conferma: "Al momento non esiste nessun invito in questo senso e nessun operatore della Protezione civile ha svolto questo tipo di comunicazioni".

La Polizia locale di Modena sta approfondendo le segnalazioni per individuare gli autori di questo evidente tentativo di sciacallaggio. Ricordiamo che in situazioni di questo tipo è buona norma sensibilizzare parenti e conoscenti, specialmente anziani, per metterli in guardia circa questo tipo di truffa.