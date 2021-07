Anziano turista cade in terrazzo, salvato dopo 10 ore

utta avventura per un turista modenese 83enne che, rovinato a terra sul terrazzo di casa, è rimasto per quasi 10 ore sotto al sole prima di essere soccorso. Tutto è avvenuto in una palazzina di Bellaria, nei pressi del Comando della polizia Municipale, che nella serata hanno sentito dei gemiti provenire dall'abitazione del quarto piano e insospettiti hanno provato ad entrare nel condominio per bussare alla porta ma non ricevendo risposte.

E' così scattato l'allarme che ha fatto intervenire i vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto a forzare l'ingresso trovando così l'83enne riverso sul terrazzo dove era caduto all'inizio della giornata. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provveduto a reidratare l'anziano per poi trasportarlo al pronto soccorso con un codice di media gravità.

Visitato dai medici dell'Infermi, è emerso che l'83enne nella caduta ha riportato la frattura di tre vertebre. Dell'accaduto sono stati informati i famigliari dell'uomo che, in quel momento, si trovavano a Modena.

(fonte RiminiToday)