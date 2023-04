Ubriaco sfonda con l'auto il cancello della caserma dei Carabinieri

Un automobilista ubriaco ha creato scompiglio oggi pomeriggio in via Livatino, dova ha sede la Stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro. L'uomo - per ragioni non note - voleva evidentemente accedere alla caserma nonostante l'orario di chiusura al pubblico. per farlo ha compito una manovra che lo ha portato a sfondare il cancello del passo carraio che consente di accedere all'area militare.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha causato danni alla cancellata in metallo.

L'automobilista è apparso in forte stato di ebbrezza ed è stato anche soccorso dai sanitari del 118. Poi nei suoi confronti è scattato l'arresto.