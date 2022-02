Lasciata fuori dal bar perchè senza green pass, ma è già ubriaca e danneggia il locale

Ieri sera intorno alle ore 20 la Polizia del Commissariato di Carpi è dovuta intervenire presso un locale, situato appena fuori dal centro storico. Era stata infatti segnalata la presenza di una persona molesta, che infastidiva i clienti e i gestori.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti della Volante hanno ricostruito la vicenda. Pare che la donna, già nota alle forze dell'ordine, si fosse vista impedire l'accesso al locale, in quanto sprovvista di green pass: aveva quindi iniziato a inveire contro i presenti e poi a danneggiare gli arredi del bar, in evidente stato di ubriachezza.

L'arrivo degli agenti non è bastato a calmarla, anzi. Li ha spintonati e ha opposto resistenza i tentativi di calmarla e di identificarla. La 42enne, residente in un comune limitrofo, è stata denunciata per resistenza e sanzionata amministrativamente per lo stato di ubriachezza molesta in cui versava.