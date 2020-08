Si presenta ferito e ubriaco al Commissariato, poi aggredisce gli agenti

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Sstato di Sassuolo hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, di anni 33, per il reato di resistenza e danneggiamento. E' accaduto verso le ore 2.30 quando il nordafricano, palesemente ubriaco, si è presentato al Commissariato sanguinante ad una mano, spiegando di essere stato ferito da un suo connazionale.

Sul posto è quindi arrivato il 118 con un'ambulanza. L’uomo dopo essere stato curato, alla richiesta di esibizione di un documento, si è però rifiutando di farsi identificare e ha tentato più volte di farsi del male cercando di sbattere la testa contro il muro per poi aggredire fisicamente gli operatori, uno dei quali ha riportato alcune lievi ferite (5 giorni di prognosi).

Trattenuto nelle celle di sicurezza come disposto dal P.M. di turno, in attesa del processo per direttissima, il tunisino continuato nei comportamenti violenti. arrivando a danneggiare la porta della cella di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giudicato in mattinata presso il Tribunale di Modena, il 33enne è stato condannato alla misura del divieto di dimora nella provincia di Modena.