Ubriaco alla guida di un autocarro provoca un incidente sulla Modena-Sassuolo

Un autista 39enne è stato denunciato dalla Polizia locale di Modena dopo aver causato un incidente stradale lungo la tangenziale Modena-Sassuolo, poco dopo l’1:30 della notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno. L'uomo, che guidava in stato di ebbrezza, ha riportato un tasso alcolico quasi tre volte superiore al limite consentito, e nell’incidente è rimasta lievemente ferita una donna.

Dinamica dell'incidente

Secondo la ricostruzione effettuata dall’Infortunistica, il sinistro è avvenuto poco prima dell’uscita per Baggiovara. Il 39enne, residente in provincia, stava percorrendo la tangenziale in direzione Sassuolo alla guida di un piccolo autocarro. Durante la marcia, il veicolo si è scontrato con una Kia, condotta nella stessa direzione da una 65enne, anche lei residente in provincia, che aveva a bordo la proprietaria del veicolo, una 59enne.

Intervento della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei per effettuare i rilievi e accertare le cause del sinistro. Durante gli accertamenti, entrambi i conducenti sono stati sottoposti all'alcoltest. La conducente della Kia è risultata negativa, ma è stata comunque trasportata al pronto soccorso di Baggiovara per lievi ferite.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Il 39enne, invece, è risultato in stato di alterazione alcolica, con un tasso alcolemico quasi tre volte il limite consentito di 0.5 g/l. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. La sua patente è stata ritirata immediatamente, mentre il veicolo, appartenente alla ditta per cui lavora, non è stato sottoposto a provvedimenti.

Conseguenze Legali

L’Autorità giudiziaria deciderà ora l'entità delle sanzioni penali da applicare, che possono includere un’ammenda da 800 a 3.200 euro, la detrazione di punti dalla patente e la sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno. Inoltre, poiché l’incidente è avvenuto in orario notturno (dopo le 22 e prima delle 7), le sanzioni potrebbero essere aumentate da un terzo alla metà.