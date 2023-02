Ubriaco alla guida perde il controllo del veicolo e abbatte un cancello

Ha perso il controllo della vettura che guidava finendo la corsa contro un cancello ubicato al margine della carreggiata. Fortunatamente, in quel momento, nessun’altro veicolo stava transitando sulla strada.

È’ quanto avvenuto nella serata di ieri sulla Via Provinciale Ovest nel comune di Nonantola.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena, intervenuti sul luogo del sinistro stradale, hanno quindi sottoposto l’uomo, un 24enne rimasto illeso, a controllo etilometrico rilevando la positività all’alcool con un tasso ben oltre il limite consentito dalla Legge.

La persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alcoolica e la patente è stata ritirata per la sospensione.