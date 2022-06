Ubriaco si sfoga danneggiando le auto in sosta, arrestato dai Carabinieri

Intorno a mezzanotte un uomo ha perso il controlo a causa dello stato di ubriachezza e si è lasciato dietro una scia di danni. E' accaduto a Cavezzo. L?ubriaco ha litigato con alcune persone in strada, poi se l'è presa con le auto parcheggiate, danneggiandone alcune.

I presenti hanno avvertito i carabinieri e i militari della Stazione di Medola sono intervenuti sul posto, riuscendo a bloccare l'uomo. L'ubiraco è quindi stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato.Questa mattina sarà condotto davanti al Giudice per la direttissima.