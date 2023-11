Ubriaco crea il caos in strada, fermato e avviato all'espulsione

A Sassuolo, la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia è intervenuta d’urgenza nei pressi di un bar di via Stazione, poiché era stato segnalato un uomo ubriaco denudato che stava bloccando il traffico veicolare e aggrediva i passanti. Il nordafricano era incontenibile e minaccioso: aveva anche sparso in strada il contenuto di diversi sacchi di pattume, bloccando la via

All’arrivo della pattuglia, lo straniero è stato fermato e poi accompagnato in caserma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è risultato irregolare sul territorio, motivo per il quale è stato denunciato ed è stato avviato il procedimento per l’espulsione.

Il sindaco GIan Francesco Menani ha ringraziato i militari per l'intervento: “Ho appreso con soddisfazione dell’intervento della scorsa notte da parte dei Carabinieri che voglio ringraziare pubblicamente per tutto quanto stanno

facendo per mantenere la sicurezza in città. Mi auguro che lo straniero trovi posto in un Cpr e venga velocemente espulso".

Non bisogna creare allarmismo, si tratta di episodi che per fortuna avvengono molto raramente e che riusciamo a governare. La zona della stazione – aggiunge il Sindaco – è sotto osservazione da tempo da parte di tutte le Forze dell’Ordine, perché crocevia di arrivi e partenze e alcuni bar della zona sono già stati chiusi proprio a seguito dei controlli. La guardia rimane alta, grazie anche alla grande collaborazione che c’è tra tutte le Forze dell’Ordine compresa la Polizia Locale: ritengo che Sassuolo – conclude Menani – sia una città sicura e voglio che rimanga tale”.