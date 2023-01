Ubriaco danneggia le auto e minaccia i poliziotti, denunciato

Gli agenti della Volante impegnati nelle attività di controllo del territorio sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in viale Muratori per la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, stava danneggiando alcune auto in sosta parcheggiate a bordo strada.

Il giovane, uno straniero di 25 anni, è stato individuato e - nella speranza di evitare il controllo - ha minacciato i poliziotti con una bottiglia di vetro, brandendola poi con il chiaro intento di colpirli.

Una volta fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un cutter e di un’astina metallica utilizzata solitamente per forzare e aprire le porte dell auto.

Lo straniero è stato quindi denunciato a piede libero per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Poi è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Le verifiche eseguite in Questura hanno permesso di appurare che il 25enne non era in regola con le norme sul soggiorno per gli stranieri. La sua posizione è al vaglio dell’ufficio Immigrazione.