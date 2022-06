Ubriaco alla guida si scontra con un'auto. Ferito l’altro automobilista

Stava guidando con un tasso alcolico quasi il triplo del consentito un automobilista 64enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Liguria intorno alle 19.30 di mercoledì 8 giugno. Durante la marcia, infatti, il mezzo condotto dall’uomo si è scontrato con un’altra auto, il cui conducente 60enne è rimasto lievemente ferito.

Come ricostruito dall’Infortunistica, la Fiat Punto condotta dal 64enne modenese stava percorrendo via Liguria in direzione di via Tignale del Garda quando, giunta all’altezza dell’incontro con via Viareggio, si è scontrata con la Citroen Picasso guidata dal 60enne, che stava procedendo nell’opposto senso di marcia.

Sul posto, quindi, sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, ancora in corso di accertamento, e hanno sottoposto i due conducenti all’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 64enne, con un tasso di poco di poco inferiore a 1,4 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella seconda fascia di gravità individuata dalle normative.

All’uomo è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che ha fatto scattare il ritiro della patente, mentre la Punto, intestata a una società, non è stata interessata da provvedimenti di fermo. Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a carico dell’automobilista (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra i quali la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno.

In via Liguria sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i due veicoli, e un’ambulanza del 118. Nello scontro, infatti, il 60enne ha riportato alcune contusioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara per le cure mediche.