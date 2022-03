Ubriaco viene accompagnato al Pronto Soccorso, ma ruba un'auto e fugge

Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo è stato tratto in arresto dalla Polizia dopo essere stato fermato alla guida di un’automobile rubata.

La vicenda ha avuto inizio a Carpi, dove il cittadino di origini marocchine è stato trovato dai Carabinieri della locale Compagnia in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per questo motivo, è stato condotto dai militari all’Ospedale di Baggiovara, dal quale si è allontanato a bordo di un’automobile rubata nel parcheggio del nosocomio.

Poco dopo è stato intercettato da una volante della Polizia lungo Via Giardini. Agli agenti ha dichiarato di aver pensato "di essere salito a bordo di un taxi". Per questi motivi l'uomo è stato trattenuto in cella e processato per direttissima in mattinata.