Ubriaco al volante si scontra con un'auto sulla Modena-Sassuolo, a bordo anche un bimbo

Aveva un tasso alcolico tre volte il consentito un automobilista 43enne denunciato dalla Polizia locale di Modena dopo un tamponamento in cui è rimasta anche lievemente ferita una cittadina 56enne. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 16 di sabato 7 maggio sulla tangenziale Modena – Sassuolo, all’altezza dell’uscita per la frazione di Baggiovara.

Come ricostruito dall’Infortunistica, l’uomo, residente in città, stava viaggiando in direzione della città con la sua Ford Focus, su cui trasportava un minore, quando, per ragioni in corso di accertamento, ha urtato una Citroen che lo precedeva. L’auto tamponata era condotta da un 48enne residente in comune della provincia ed è di proprietà della 56enne, seduta al suo fianco al posto del passeggero.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi e hanno effettuato gli accertamenti con l’alcoltest; dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 43enne, con un tasso di poco superiore a 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). All’uomo, quindi, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada; gli è stata ritirata dunque la patente e la Focus, di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a carico dell’automobilista (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni.

La prognosi dei sanitari per la signora ferita, accompagnata in ospedale dopo l’incidente, è di pochi giorni. Illese, invece, le altre persone coinvolte nella vicenda, a partire dal minorenne. Alla 56enne, inoltre, saranno fornite le informazioni della controparte, con cui potrà decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni al veicolo.