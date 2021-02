Ubriaco spara sette colpi di pistola da un furgone, bloccato e denunciato

Ieri sera intorno alle 20.30 alcuni residenti di via don Minzoni hanno segnalato alle forze dell'ordine alcune esplosioni ravvicinate, che sono state udite nel parcheggio accanto alla stazione Piccola. Sul posto si sono portate due pattuglie della Volante, che hanno individuato il furgone che era stato segnalato dai cittadini, i quali avevano visto il conducente sparare in aria con una pistola.

Il veicolo era però vuoto e con la portiera aperta: i poliziotti hanno notato un uomo in piedi poco distante e hanno preso tutte le precauzioni del caso, invitandolo ad alzare le braccia e avvicinandosi lentamente. La persona era disarmata ed è stata rapidamente bloccata.

Il controllo del furgone ha permesso effettivamente di ritrovare una pistola scacciacani, quindi innocua, e le relative munizioni. Per terra accanto al mezzo sono stati rintracciati anche i sette bossoli dei colpi esplosi poco prima.

Lo straniero, un cittadino rumeno di 34 anni, pregiudicato, è stato accompagnato in Questura. Era in stato di ubriachezza e piuttosto fuori di sè, tanto che non ha saputo fornire motivazioni comprensibili circa il suo gesto. E' stato quindi rilasciato con una denuncia a piede libero per ubriachezza molesta e per esplosioni pericolose in luogo pubblico. Arma e munizioni sono state sequestrate.