Consegna ai carabinieri la tessera Coop al posto della patente, ubriaco denunciato

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Carpi sono stati protagonisti dell'ennesima singolare denuncia per guida in stato di ebrezza. Intorno alle 16.30 del pomeriggio, nell’ambito di un servizio al largo raggio eseguito dai militari della Compagnia carabinieri di Carpi lungo le principali arterie della città, è stato fermato e controllato il conducente di un'auto.

Alla richiesta di favorire i documenti, il trentenne ha consegnato la tessera raccolta punti della Coop. Una svista che ha fatto insospettire i militari che lo stavano identificando. Il successivo accertamento eseguito attraverso l’etilometro ha difatti stabilito un tasso alcolemico ben superiore al consentito. Per questo gli è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo ed è scatta al denuncia per guida in stato di ebbrezza.