Senza patente e ubriaco forza il posto di controllo e poi finisce in un canale

Poteva avere gravi conseguenze quanto accaduto la scorsa notte nella zona industriale di Carpi, dove era stato organizzato un posto di controllo alla circolazione da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Una pattuglia ha intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due persone, ma il conducente ha ignorato di proposito il segnale, allontanandosi a velocità elevata

Ne è nato un inseguimento, durato tuttavia poco tempo, dal momento che il veicolo in fuga ha urtato il muretto di un’abitazione e ha quindi terminato la sua corsa nel canale a margine della carreggiata.

A condurre il mezzo vi era un 27enne e seduta accanto a lui una donna della stessa età. Entrambi sono rimasti illesi. In via cautelativa sono stati allertati i sanitari del 118, che hanno sottoposto la donna ad un controllo, in quanto si trovava in stato di gravidanza.

Nel corso dei dovuti accertamenti, il 27enne è stato sottoposto a controllo etilometrico rilevando la positività all’alcool con un tasso ben oltre il limite consentito. Il giovane è anche risultato privo di patente di guida perché mai conseguita.

Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool e sanzionato per guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo del mezzo.