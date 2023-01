Vignola, uccise la moglie malata: rinviato a giudizio

Franco Cioni, 73enne di Vignola, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio della moglie Laura Amidei.

La notte del 13 aprile 2021, il 73enne uccise la moglie durante il sonno e poi chiamò i Carabinieri per costituirsi. Un delitto maturato in una situazione complessa e delicata, profondamente segnata dalla malattia che affliggeva la donna da diversi anni. L'uomo aveva ammesso di non reggere più la situazione e di non riuscire a vedere la moglie in quello stato. Per lui erano stati disposti gli arresti domiciliari.

Oggi, l'uomo è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario: la prima udienza dibattimentale è in programma il prossimo 6 aprile.