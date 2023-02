Ultraleggero disperso: Otto giorni di ricerche senza risultati

Con la giornata di oggi si contano otto giorni di ricerche del velivolo disperso in zona Pievepelago.

Nelle giornate di sabato e domenica gli operatori del Soccorso Alpino Emilia-Romagna, SAF di Reggio-Emilia e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno battuto via terra le zone indicate dall’aeronautica Militare e compiuti sorvoli con gli elicotteri della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Purtroppo ancora nessun risultato utile.

Quest’oggi gli operatori sono stati trasportati dell’elicottero 412 della Guardia di Finanza di Pisa nelle zone indicate per compiere le ricerche via terra, ma senza risultati.

Le ricerche proseguiranno fino a martedì 7 febbraio.