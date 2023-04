Un 20enne con una scacciacani e un minore deferito per furto in una tabaccheria. I controlli della Polizia

La Squadra Volante, la sera di sabato, ha deferito in stato di libertà un minore italiano che vive in provincia per il reato di furto aggravato in esercizio pubblico poiché si era introdotto in un bar-tabaccheria sito in zona stazione e furtivamente aveva asportato 4 sigarette elettroniche per poi darsi alla fuga dopo essere stato scoperto dal titolare.

Gli agenti hanno individuato e bloccato il minore, a poca distanza dall’esercizio pubblico, che all’atto del controllo risultava avere ancora in tasca le sigarette appena rubate. Accompagnato in Questura per accertamenti è stato denunciato e affidato in quanto minore al genitore.

Nella stessa serata poi è intervenuta in via Canaletto Sud su segnalazione di quattro persone di cui una armata di pistola, che dopo essere scese da un’ autovettura accedevano in un locale in cui si stava svolgendo una festa. Le volanti, giunte, immediatamente, sul posto accertavano che i giovani si erano già allontanati per cui sono staccate le ricerche in zona del veicolo segnalato.

Gli agenti hanno poi individuato la persona segnalata che è stata identificata. Si tratta di un ragazzo italiano di 20 anni del posto che su richiesta degli agenti ha consegnato la pistola scacciacani con annesso caricatore con 7 cartucce a salve, giustificando il proprio gesto come “una bravata”. La posizione degli autori è al vaglio.

Infine la Squadra Volante, nella giornata di ieri, ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di anni 51 anni del posto per il reato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gi agenti sono intervenuti su segnalazione di persona armata di coltello che aveva minacciato un esercente all’interno di un negozio sito in viale Gramsci. L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello multiuso debitamente sequestrato.