Un cane nel fiume e una civetta intrappolata: i Vigili del Fuoco salvano due animali

I Vigili del fuoco di Modena sono stati protagonisti di due interventi di salvataggio di animali in difficoltà nel pomeriggio di oggi, dimostrando ancora una volta il loro impegno e la loro abilità nel soccorrere non solo persone, ma anche animali.

Primo Intervento: Salvataggio di un Cane nel Fiume Secchia

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 12:30, quando un pescatore ha avvistato un cane di piccola taglia nel letto del fiume Secchia, in località Ponte Alto. Immediatamente allertati, i Vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone e tre operatori in assetto fluviale. Il cane, che sembrava smarrito e spaventato, è stato recuperato in sicurezza e consegnato all'addetto del canile comunale. Un controllo ha permesso di riscontrare la presenza di un microchip, grazie al quale sarà possibile riaffidare l'animale ai suoi proprietari.

Secondo Intervento: Salvataggio di una Civetta in un Camino

Il secondo intervento si è svolto verso le 16:00, quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vignola è stata chiamata a Villabianca per il salvataggio di una civetta intrappolata all'interno di un camino di un'abitazione. Utilizzando gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) e un retino da pesca fornito dal richiedente, il personale è riuscito a recuperare l'animale senza arrecargli alcun danno. La civetta è stata temporaneamente sistemata in una cuccia per gatti e sarà liberata all'imbrunire, una volta al sicuro.

Questi interventi sottolineano l'importanza del lavoro dei Vigili del fuoco, che non si limitano a soccorrere persone in situazioni di pericolo, ma si dedicano anche al salvataggio di animali in difficoltà, mostrando sensibilità e competenza in ogni situazione.