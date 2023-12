Unto e sporco in cucina e etichette non conformi. Sanzioni per due attività di pasticceria

Nell'ambito dei controlli sui prodotti dolciari tipici delle festività natalizie, disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno condotto una serie di ispezioni presso pasticcerie nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, rilevando irregolarità significative presso alcune delle attività ispezionate.

Nella provincia di Modena, i Carabinieri del NAS di Parma, presso una pasticceria, hanno riscontrato non conformità strutturali, legate alla presenza di sporco e unto diffuso nel laboratorio di produzione, in particolare sulle attrezzature di lavoro, pavimenti e arredi in genere. Inoltre, nello stesso locale, sono state rilevate tracce di umidità con distacco di intonaco sulle superfici murarie del soffitto, tanto da richiedere lavori di manutenzione e tinteggiatura. Le criticità emerse sono state segnalate all'Autorità Sanitaria per le valutazioni di competenza.

Mentre al titolare è stata contestata sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.000,00. Presso una ditta sita in provincia e dedita all’attività e-commerce di prodotti dolciari, sono stati sequestrati amministrativamente n. 4.748 preimballi per confezionamento di prodotti dolciari tipici natalizi, dal valore commerciale complessivo di circa 2.500,00 euro, riportanti in etichetta difformità rispetto alla normativa sull’etichettatura del panettone. Al legale rappresentante della società è stata comminata sanzione pecuniaria per un importo complessivo di euro 5.000,00.