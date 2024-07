Escursionista precipita in un dirupo per una 40ina di metri. Attivato il Soccorso alpino con l'elicottero

La sera di sabato 6 luglio ha visto un lungo e complesso intervento da parte della Stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna in una zona boscosa impervia nei pressi del sentiero 461 di Montecreto (MO). L'evento è stato particolarmente difficoltoso a causa della pericolosità del terreno e dell'imminente scadenza dell'impiego dell'elisoccorso di Pavullo, che non può operare in notturna.

Verso le ore 20:00, la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino a seguito della chiamata di una giovane donna modenese. La donna ha segnalato che il suo compagno era precipitato in un dirupo per circa 40 metri dopo aver perso l'orientamento in una zona estremamente pericolosa, caratterizzata da alti salti di roccia. L'uomo, cadendo, si è procurato vari traumi.

L'Intervento dell'EliPavullo

Per l'evacuazione, è stato attivato l'elisoccorso EliPavullo, che ha individuato il punto dove si trovava il ferito. L'elisoccorso ha sbarcato con verricello l'equipe tecnico-sanitaria (tecnico di elisoccorso e medico), che ha assistito l'infortunato e lo ha preparato al recupero. Tuttavia, a causa del limite del tempo di operazione in notturna, l'elisoccorso ha dovuto rientrare una volta recuperato a bordo il paziente e l'equipe.

Il Soccorso della Donna

I tecnici del Soccorso Alpino hanno poi raggiunto l'escursionista modenese, che si trovava parecchi metri sopra il luogo dell'incidente ma in una zona altrettanto pericolosa. La difficoltà dell'operazione è stata accentuata dalla natura impervia del luogo. Per raggiungere la donna, i tecnici hanno dovuto eseguire complesse manovre alpinistiche, metterla in sicurezza e agevolare le operazioni di recupero facendole indossare il "pannolone". Una volta in sicurezza, l'hanno riportata su terreno agevole.

L'escursionista, sebbene spaventata, è rimasta illesa, mentre il compagno è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara con politraumi. Le operazioni di recupero si sono concluse alle ore 23:30, con la presenza anche della Guardia di Finanza.