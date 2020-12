Ubriaco in piazza aggredisce i carabinieri: scatta la denuncia a Castelfranco

In seguito ad una segnalazione, ieri sera i Carabinieri di Castelfranco Emilia sono intervenuti in Piazza Liberazione per soccorrere un uomo, identificato poi come un 26enne di origine marocchina già noto alle forze di polizia.

Il ragazzo, evidentemente ubriaco, si trovava disteso in mezzo alla strada: una situazione che evidentemente metteva in pericolo la sua incolumità, oltre che creare intralcio al traffico automobilistico. Avvicinatisi a lui per condurlo altrove, i Carabinieri sono stati aggrediti con violenza: reazione che è costata al 26enne una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Con non poche difficoltà, i militari sono riusciti infine a contenere le sue ire senza riportare lesioni, e hanno trasportato il giovane al Policlinico di Modena: luogo che più volte, riluttante alle cure, ha tentato di abbandonare senza successo. Una volta accertato il suo stato ti ebbrezza, alla denuncia per resistenza si è aggiunta quella di ubriachezza manifesta in luogo pubblico.