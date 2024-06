Urta un poliziotto e fugge dal posto di blocco, inseguimento con incidente finale alla Crocetta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un grave episodio che poteva avere conseguenze molto serie per l'incolumità di tutti è andato in scena nella prima serata di ieri alla Crocetta di Modena. Intorno alle re 20, infatti, la Squadra Volante aveva allestito un classico posto di controllo, nel corso del quale ha intimato l’alt ad una autovettura con a bordo due persone.

Alla richiesta di fornire un valido documento d’identità, il giovane alla guida ha riavviato il motore ed è ripartito a tutta velocità in direzione del centro città. Nel farlo ha colpito il braccio di un agente con lo specchietto retrovisore lato passeggero.

La pattuglia si è subito posta all’inseguimento dell’autovettura, che ha aumentato ancora la velocità, invadendo la corsia opposta e proseguendo a zig zig. La fuga non è fortunatamente durata a lungo, in quanto il conducente ha perso il controllo dell'auto e ha centrato un palo della segnaletica. A quel punto i due fuggiaschi sono scesi e hanno proseguito di corsa, entrando nel parco XXII Aprile.

I poliziotti hanno proseguito a loro volta l'inseguimento, riuscendo a raggiungere il guidatore e a bloccarlo. Si tratta di un 22enne di nazionalità tunisina, che è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Sono in corso indagini per rintracciare il secondo uomo, che è riuscito a far perdere le proprie tracce nel parco.