Raggiunto da una fiammata in casa, 54enne trasportato al Centro Ustioni

Intorno alle ore 17 di oggi pomeriggio un appartamento di via Milazzo, alle porte del centro storico di Carpi, è stato teatro di un incendio che ha causato un ferito. Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti per domare le fiamme e prendersi cura di un uomo che aveva riportato un ustione seria dopo essere stato investito da una fiammata improvvisa.

La causa dell'incendio non è ancora nota - il fatto si sarebbe verificato in una cucina - ma le conseguenze per l'inquilino, un 54enne di origine nigeriana sono state evidenti e serie. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza e poi trasferito in elicottero a Baggiovara. Viste le sue condizioni, il paziente ha dovuto sobbarcarsi un ulteriore viaggio, verso il Centro Ustioni dell'ospedale di Parma. L'uomo è ancora in prognosi riservata.

Insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza nei locali, è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri. Via MIlazzo è rimasta chiusa al traffico per consentire soccorsi e verifiche.