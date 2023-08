Investiti da una fiammata in cucina, due persone ustionate in un'azienda agricola

Intorno alle ore 15.00 di oggi pomeriggio si è verificato un incidente presso un'abitazione afferente ad un'azienda agricola in via Modenese tra Modena e Spilamberto. Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni sommarie raccolte sul posto, un uomo di 60 anni ed una collaboratrice di 29 anni sarebbero rimasti ustionati a seguito di un'improvvisa fiammata che si sarebbe sprigionata dall'impianto del gas in cucina.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco insieme al 118 con ambulanza e automedica. Viste le condizioni dei due feriti sono state fatte intervenire due eliambulanze, da Bologna e da Pavullo. L'uomo e la donna sono stati trasportati al Centro Ustioni dell'Ospedale di Parma. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni, ma non si troverebbero in pericolo di vita.

I Carabinieri della Compagnia di Modena stanno effettuando accertamenti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, riconducibile allo scoppio di una bombola di Gpl. Il locale cucina ha riportato alcuni danni, ma senza compromissioni strutturali.