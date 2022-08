Vaccini somministrati troppo tardi dopo lo scongelamento, richiamati 33 bambini

Comprensibile apprensione per le famiglie di 33 bambini che nelle scorse ore hanno ricevuto un richiamo da parte dell'Ausl: una convocazione in ospedale per verificare il livello di anticorpi contro il covid. Il motivo risiede in una errata somministrazione del vaccino Pfizer avvenuta tra maggio e giugno scorsi. Siamo nel distretto sanitario di Pavullo nel Frignano. A riportarlo oggi è la Gazzetta di Modena.

Il problema, isolato e riferibile ad un disguido interno, risiede nei tempi di conservazione del siero. Come ormai tutti sappiamo, il vaccino Pfizer - che ha una data di scadenza pari a 9 mesi - viene conservato a bassissime temperature in congelatore e scongelato solo in vista della somministrazione per essere poi tenuto ad una temperatura di pochi gradi sopra lo zero. La casa farmaceutica indica che il farmaco è valido e può essere somministrato fino a 8 settimane dopo lo scongelamento, sempre se conservato alla corretta temperatura.

Il problema legato alle sedute in questione avvenute nel capoluogo del Frignano riguarda proprio questo periodo. Come l'Ausl ha confermato al quotidiano locale, "la somministrazione a minori è stata effettuata con una tempistica successiva a quella raccomandata, ad oggi, dalla ditta produttrice come ottimale in termini di efficacia, vale a dire 70+2 giorni dopo lo scongelamento". In altre parole, il vaccino è stato inoculato dopo 10 settimane dallo scongelamento.

L'Ausl ha evidenziato come "dall’inizio della campagna vaccinale i dati di stabilità e validità del vaccino sono in continua evoluzione e, a più riprese, sono stati prolungati e modificati dalla ditta produttrice sulla base delle evidenze scientifiche progressivamente acquisite". Ma il problema temporale resta, proprio per applicare il principio di massima precauzione.

Per questo motivo le famiglie sono state contattate dall'Azienda Sanitaria, innanzitutto per verificare le condizioni di salute dei piccoli. Nessuno ad oggi presenta complicanze di salute. La convocazione presso gli ambulatori deriva dal fatto di dover verificare il livello di anticorpi, ovvero capire se il ritardo nella somministrazione possa comunque assicurare una corretta copertura. Sono quindi in corso accertamenti su più fronti, compresi quelli interni per chiarire cosa abbia causato l'errore di "agenda".