Vagava da mesi nelle campagne: recuperata la cagnolona Maremmana

Dopo un periodo intenso di avvistamenti, ricerche e appostamenti, i volontari dell’associazione "Isola del Vagabondo" e del Canile intercomunale di Mirandola hanno finalmente recuperato una "cagnolona" di razza maremmana, che vagava da mesi nelle campagne circostanti.

L’Amministrazione Comunale si è congratulata con la Presidente dell'associazione, Tiziana Caleffi, e con tutti i volontari per il felice esito dell'operazione. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al prezioso supporto di Marco Fanti, che con il suo drone ha monitorato costantemente la posizione della cagnolona, e al veterinario Alan Risolo, la cui competenza e professionalità sono state fondamentali per anestetizzare l'animale a distanza in sicurezza.

La cagnolona maremmana, nonostante numerosi tentativi di avvicinamento con punti cibo strategicamente posizionati lungo il suo percorso, era rimasta elusiva per mesi. Tuttavia, la perseveranza e la dedizione dei volontari hanno portato a un esito positivo. Ora la cagnolona è al sicuro nel canile, dove è stata visitata attentamente dai veterinari che hanno confermato le sue buone condizioni di salute.

Nel canile, la cagnolona è affidata alle cure amorevoli dei volontari dell’associazione "Isola del Vagabondo". Questo successo sottolinea l'importanza della collaborazione tra volontari, tecnici e professionisti nel garantire il benessere degli animali abbandonati e in difficoltà. La maremmana ora attende solo tanto affetto e una nuova possibilità di trovare una famiglia che le offra l'amore e la sicurezza che merita.