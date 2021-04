Imbrattano l'autostazione di Finale con un estintore, denunciati tre minorenni

Costerà cara la "bravata" di tre ragazzi minorenni di Finale Emilia. Ieri sera, infatti, i tre si sono impossessati di un estintore e lo hanno scaricato imbrattato i locali dell'autostazione del paese.

In quel momento una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri è però transitata in viale Stazione e ha notato quanto stava accadendo. I tre ragazzi sono quindi dtati fermati e identificati.

Per tutti e tre è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna: dovranno rispondere di furto aggravato e imbrattamento in concorso.