Vandalizzato nella notte il presepe in piazza a Campogalliano

Amaro risveglio per la comunità di Campogalliano. Chi stamane si è recato in piazza Vittorio Emanuele II non ha potuto non notare la devastazione causata da qualche vandalo che, presumibilmente nel corso della notte ha preso di mira il presepe realizzato come da tradizione di fronte alla chiesa. L'installazione posta sul sagrato della parrocchia è infatti stata devastata: un gesto intenzionale che ha portato alla distruzione dei manichini dei personaggi della Natività.

Il vandalismo non pare avere una motivazione legata al contenuto religioso insito nel presepe, quanto piuttosto il gesto di qualche balordo nella notte di San Silvestro. Anche la pensilina della fermata del trasporto pubblico di via Roma, a pochi metri di distanza, è stata danneggiata con lo sfondamento di uno dei vetri.

Amarezza e rabbia per i tanti cittadini che hanno commentato l'accaduto, condiviso sule pagine social del paese, con l'auspicio che si possa arrivare in fretta all'identificazione dei vandali.