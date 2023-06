Palagano, vandalizzato il pannello dedicato alla memoria di Rolando Rivi

Nella notte fra Martedì 20 Giugno e Mercoledì 21 a Palagano è stata vandalizzata la raffigurazione del beato Rolando Rivi, situata nel Parco di Santa Giulia. L'immagine del seminarista martire, ucciso dai partigiani nel 1945 e beatificato nel 2013, è stata oscurata con della vernice.

A denunciare l'accaduto è la Lega, che condanna un "atto vile ed inspiegabile, auspicando che i responsabili siano rapidamente individuati e che paghino sia in sede penale che le spese di ripristino".

“Apprendiamo con preoccupazione la notizia del vile atto vandalico perpetrato al monumento in memoria del Beato Rolando Maria Rivi. Un gesto di sfregio, compiuto da vigliacchi che hanno scelto l’anonimato per coprire il loro disonore, rivolto verso una figura che, evidentemente, rappresenta un’imbarazzante macchia per una certa resistenza. L’auspicio – conclude la segreteria del Carroccio- è che possano essere individuati rapidamente e denunciati i responsabili, e che venga ripristinato quanto prima il memoriale”.