Veicolo rubato a Serramazzoni viene ritrovato a Mirandola e restituito ai proprietari

Nel corso di un’azione di perlustramento e presidio del territorio, lo scorso Sabato 11 Novembre l’attenzione degli agenti della Polizia Locale di Mirandola veniva attirata da un veicolo sospetto (non usuale per la zona) parcheggiato in una zona residenziale.

Gli operatori procedevano successivamente a un controllo incrociato, dal quale il mezzo risultava con l’assicurazione scaduta. Da ulteriori verifiche il mezzo risultava rubato, e il furto – avvenuto a Serramazzoni – regolarmente denunciato.

Recuperati i dati del legittimo possessore, gli agenti procedevano a contattarlo e a organizzare la restituzione del mezzo, avvenuta sul territorio di competenza comunale.

“Nel felicitarmi con i proprietari del furgone ritrovato, colgo l’occasione per ringraziare i miei agenti della Polizia Locale – commenta l’Assessore Lodi – Il presidio costante e continuo del territorio rappresenta un valore prezioso per la sicurezza della nostra comunità. E’ per questa ragione, non essendo possibile debellare ogni forma di microcrimnalità sul territorio, che risulta fondamentale l’opera di prevenzione posta in atto dalle Forze dell’Ordine. Dal canto nostro continueremo ad investire perchè alle donne e agli uomini impegnati in prima non manchino il supporto ed i mezzi per svolgere questo importante compito”.