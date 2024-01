Vende bigiotteria abusivamente in centro. Per lui Daspo Urbano

Un venditore abusivo di bigiotteria è stato fermato dalla Polizia locale nei giorni scorsi in centro storico a Modena, nei pressi del Mercato Albinelli, mentre importunava cittadini e turisti proponendo, senza autorizzazione, l’acquisto di bracciali e anelli. L'uomo, un quarantenne centrafricano privo di documenti identificativi, esponeva una parte della mercanzia in una teca vetrata.

Durante le festività i servizi della Polizia locale in centro storico sono stati intensificati, anche per prevenire fenomeni di disturbo. Al quarantenne, accompagnato al Comando di via Galilei, è stato applicato il cosiddetto Daspo urbano, che gli impedisce di tornare per 48 ore sul luogo dell’accertata violazione.

Oltre a essere stato sanzionato perché irregolare sul territorio, al quarantenne è stata sequestrata anche la merce che cercava di vendere senza autorizzazione: oltre 300 oggetti di bigiotteria tra collanine, catene e anelli.