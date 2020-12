Stazione, fermato e denunciato un venditore abusivo di vestiti contraffatti

In un borsone e negli ingombranti sacchi di plastica che trasportava c'erano numerosi capi di abbigliamento con loghi “Saucony”, “Nike”, “Gucci”, “Burberry”, “Stone Island”, “Colmar”, “Woolrich”, “Moncler” e “Napapijri”. Ovviamente si trattava di marchi contraffatti, molto simili agli originali, tali da poter trarre in inganno un occhio non esperto.

E' quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Modena nei giorni, quando hanno fermato il venditore ambulante. L'uomo, un cittadino ,arocchino, è stato individuato alla stazione ferroviaria dagli uomini in forza alla “Sezione Pronto Impiego” della Compagnia di

Modena, proprio quando ha cercato di svicolare e di raggiungere l'uscita della stazione per evitare il controllo.

Subuto è stato contestato il reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e poi è scattata la perquisizione dell'abitazione del nordafricano, dove sono stati individuati ulteriori capi d’abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti quali “Louis Vuitton”, “Alexander Mc Queen”, “Fila”, “Ralph Lauren”, e mascherine chirurgiche. Sequestrati anche 680 euro in contanti.

Le Fiamme Gialle hanno quindi denunciato a piede libero il soggetto controllato e hanno sottoposto a sequestro i capi contraffatti rinvenuti.