Vento forte a Modena: grosso ramo cade in strada, viabilità interrotta

Il forte vento e la pioggia, che ha continuato a cadere per tutta la notte, hanno provocato alcuni danni per le vie di Modena.

Vigili del Fuoco stanno infatti operando dalle 7:00 circa in via Cimone a Modena per un grosso ramo caduto sulla sede stradale. La viabilità è stata bloccata e per fortuna nessun cittadino è rimasto ferito