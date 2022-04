Vestiti da donna e un orecchino trovati insieme alle ossa lungo il Tiepido

Come purtroppo giò noto, nel pomeriggio di sabato 2 aprile sono stati rinvenuti resto di uno sceletro umano in una zona boschiva lungo l'argine sinistro del torrente Tiepido, all'altezza di Torre Maina di Maranello. Un teschio e altri frammenti di arti superiori, contenuti in un sacco di cellophane.

Oggi gli inquirenti rendono noto che insieme alle ossa sono stati rinvenut alcuni vestiti ed effetti personali: una maglietta a maniche lunghe di colore bianco con delle stampe, un maglione dolcevita nero, un maglione di colore rosso scuro, un reggiseno rosso e un orecchino in oro giallo. La Procura ha dffuso le foto nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili alle indagini, magari riconoscendo qualche oggetto.

I resti sono stati sottoposti a sequestro ed affidati all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Modena, per gli accertamenti medico-legali. Ad oggi non è nota l'identità della persona, verosimilmente una donna di giovane età. altrettanto verosimilmente vitima di un omicidio avvenuto un paio di anni or sono, o comunque non in tempi molto più recenti.

Chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili al riguardo contatti i Carabinieri del Comando Provinciale dí Modena ai numeri 059/3166065 - 059/3166111.