VIDEO | Incendio in un condominio a Campogalliano. Vigili del fuoco: "10 persone portate fuori in mezzo al fumo"

Poco dopo le ore 15 il fumo ha invaso i locali di una palazzina nell'abitato di Campogalliano, al civico 8 di via Barchetta. Pare che a bruciare sia stato il quadro elettrico posto al pian terreno dell'edificio, che conta tre piani in totale. Il fumo ha quindi invaso l'atrio e le scale del condominio, precludendo la via di fuga ai residenti.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che insieme ai Carabinieri di Campogalliano si sono prodigati per portare in salvo i residenti. Fortunatamente l'incendio è stato domato prima che potesse assumere proporzioni importanti.